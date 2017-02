Rotterdams museum wil stroomuitval-steenmarter

Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam wil de steenmarter hebben die zorgde voor de stroomstoring in Groningen vannacht. Juist omdat het beestje het niet heeft overleefd.

Het museum maakt er namelijk werk van om dode 'dieren met een verhaal' te sparen, vertelt Kees Moeiliker van het museum aan Editie NL . Zo heeft het museum ook al een steenmarter in de collectie die de Zwitserse deeltjesversneller CERN heeft platgelegd. En een meeuw die een botsing met een traumahelikopter niet overleefde.Of het het museum lukt om de stroomuitval-steenmarter binnen te halen, is niet bekend. 'We zitten er bovenop', aldus de directeur.Er is heel wat te doen omtrent steenmarters vandaag. Niet alleen zorgde een beestje voor de stroomstoring, ook werd bekend dat een marter voor overlast zorgt bij de NAM-locatie in Delfzijl. Onze Lopend Vuur-stelling is: ' Het is genoeg. Nu aanpakken die steenmarters .'