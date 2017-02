Reserves Wedeka op ondanks 'uitstekend jaar'

Johan Hamster (Foto: Jan Buwalda)

Het tekort over 2016 is lager dan verwacht, maar toch is de kas leeg. Dat is de realiteit bij werkvoorzieningsschap Wedeka in Stadskanaal.





'Eigenlijk kun je spreken van een uitstekend jaar'

'Eigenlijk kun je spreken van een uitstekend jaar', zegt wethouder Johan Hamster van de gemeente Stadskanaal.



'We hadden een tekort van 2,7 miljoen begroot, waarvan er 1,5 miljoen euro uit de reserve kon worden geput. Het resterende bedrag, iets meer dan 1,1 miljoen euro, moesten de deelnemende gemeenten ophoesten. Maar door uitstekend werk hoeven we als gemeenten slechts 10.000 euro te betalen. En dat terwijl staatssecretaris Jetta Klijnsma ons voor het derde jaar op rij meer gekort heeft dan de afspraak was.'



Somber beeld voor de toekomst

De tekorten ontstaan door teruglopende subsidies vanwege maatregelen door het Rijk, zegt Hamster. Voor de toekomst schetst hij dan ook een somber beeld.



'De tekorten zullen oplopen en dan moeten we als gemeenten wel betalen. De reservepot is leeg. Voor 2017 is het begrote tekort 4,2 miljoen euro. Maar als Wedeka net als afgelopen jaar zo goed werk levert, kan dat bedrag weer worden bijgesteld.'



