Leerlingen printen eigen 3D-naambordjes

Leerlingen van het Hogeland College in Wehe-den Hoorn hadden afgelopen week geen gewone lessen. Er waren allerlei workshops te volgen. Fotografie, nagelkunst maar ook 3D printen.

Tijdens de les mochten leerlingen hun eigen naambordje in 3D ontwerpen en laten uitprinten.



Aardappelzetmeel

Het plastic waarmee dit gemaakt wordt is gemaakt van aardappelzetmeel. Voor de kinderen klinkt het misschien een beetje gek maar kinderen worden aangezet om duurzaam te denken aldus Eileen Blackmore. Zij is van House of Design en verzorgde de 3D printen les.



House of Design onderzoekt de mogelijkheden van lokale gewassen, materialen, kennis, talent en vraag - om te komen tot lokale duurzame productieketens voor de regio. Nieuwe technieken als digitale fabricage kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

Door: RTV Noord