Boer vindt klant: Twintigste afhaalpunt 'De Streekboer' geopend

Twee jaar geleden bedacht een drietal jonge ondernemers 'De Streekboer': locaties waarop je direct eten van de boer kan ophalen in Groningen en Friesland. Vrijdag opende het twintigste afhaalpunt, bij bakkerij Peters in Leens.

Deelnemende boeren leveren producten, die daar afgehaald kunnen worden. Via internet kunnen klanten de producten bestellen.



Bril, snor en liefde

Boer Ale Havenga uit Kloosterburen is een van de 'Streekboeren'. Bril, snor, stevels en een liefde voor zijn vak. Hij verbouwt spelt op zijn erf. Daarvan maakt hij koek, pasta en brood. Hij is een van boeren die zijn producten rechtstreeks aan de klant wil leveren. Een gevalletje 'Boer zoekt klant'.



Meer mee doen

'We verbouwen hier mooie producten, maar we doen er zo weinig mee', zegt Sandra Ronde, een van de oprichters van De Streekboer. 'Niet iedereen heeft er zin in om langs de boeren op het platteland te gaan om de lokale producten te kopen. Dus bedachten wij deze oplossing.'



Blije boer

Boer Havenga heeft veel aan het initiatief van deze jonge ondernemers. Hij kan nu makkelijk zijn product aan de klant verkopen. 'We hoeven niet meer naar de winkel of groothandel die allemaal hun eigen marges berekenen. Dus dat gaat nu direct naar de boer.'

