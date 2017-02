N366 tussen Veendam en Alteveer afgesloten wegens werkzaamheden

De N366 tussen Veendam en Alteveer is de komende drie weekenden afgesloten voor alle verkeer. De provincie verwijdert bomen en struiken langs de weg. De afsluiting gaat in vanaf vrijdagavond, 19.00 uur.

Dat gebeurt ter voorbereiding op de verdubbeling en verbreding van de N366 tussen Veendam en Alteveer en de aanleg van een ongelijkvloerse kruising bij Pekela-Zuid.De provincie voert de werkzaamheden in de weekenden uit om overlast voor weggebruikers en inwoners van omliggende dorpen zoveel mogelijk te voorkomen.Bij voorspoedig verloop van de werkzaamheden is afsluiting in het derde weekend niet nodig.Het doorgaande verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid over provinciale wegen. De omleidingsroutes worden aangegeven met borden langs de weg en zijn ook te vinden op www.n366veilig.nl