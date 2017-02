'Kinepolis moet cao bioscopen gewoon toepassen'

De werkgeversorganisatie van bioscopen (de NVBF) is het eens met FNV Media & Cultuur dat bioscoop Kinepolis de cao Bioscoopbedrijf moet naleven.

De cao is geldig tot en met juni 2017. Dat betekent dat de bioscoopketen Kinepolis, met een vestiging in de stad Groningen, geen verslechteringen van arbeidsvoorwaarden mag doorvoeren in een eigen, nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling.Paul Smink, bestuurder FNV Media & Cultuur: 'We zijn blij dat de werkgevers de kracht en de werking van de cao erkennen en dat de race naar beneden die Kinepolis inzette nu wordt gestopt. Kinepolis kan wat ons betreft nu niet anders dan zijn arbeidsvoorwaardenregeling intrekken.'Volgens de bond probeerde Kinepolis zijn werknemers te verleiden een nieuwe bedrijfsregeling te ondertekenen door een loonsverhoging van 0,75 procent in het vooruitzicht te stellen, waar een hele lijst met verslechteringen tegenover stond, zoals het inleveren van vakantiedagen en het versoberen van toeslagen.De bioscoop distantieerde zich vorige week nadrukkelijk van de kritiek van de bond.Kinepolis was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.