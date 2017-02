Man die woning wilde opblazen moet naar kliniek

De 61-jarige Stadjer die op 20 april zijn woning in de Groningse wijk De Wijert wilde opblazen is veroordeeld tot twee jaar cel. Hiervan zijn zestien maanden voorwaardelijk.

De man heeft zijn celstraf er al op zitten en moet zich nu klinisch laten behandelen. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.De Stadjer wilde die dag zelfmoord plegen. Hij zette de gaskranen open en belde de politie over dit voornemen. Hij dreigde vervolgens iedereen overhoop te steken die zou komen. De woningen in de buurt werden ontruimd.Agenten gooiden stoeptegels door de ruiten om gas uit het pand te laten stromen. Boos gooide de bewoner de stoeptegels terug. Hij rende uiteindelijk zijn woning uit, met een mes in zijn hand. Hij hoopte dat de agenten hem zouden neerschieten, zei hij twee weken geleden tegen de rechters.De Stadjer werd een korte periode vastgehouden en mocht weer gaan. Hij stal voor het bureau een auto en reed met hoge snelheid door een slagboom. Buiten de stad reed hij de gestolen wagen klem op een zwerfkei. De man werd opnieuw opgepakt. In het politiebusje sloeg, spuugde en schopte de man om zich heen.De man kampt met psychische problemen, die met name zijn veroorzaakt door drugs. Hij wordt verminderd toerekeningsvatbaar geacht. Als schadevergoeding moet hij ruim 7000 euro betalen.