Lees terug: de zaterdag van Expeditie Grunnen

Yes het is weer weekend! Dus tijd voor Expeditie Grunnen! Vandaag op de bus Ronald Niemeijer, Ronald Pras en Suzanne Stoppels. Met z'n drieën gingen ze de provincie in, op zoek naar bijzondere verhalen die vonden ze!

Van stoere meid in de autotechniek in Stad naar kleine jongen met een eigen kartcentrum in Ulrum en eingelijk alles wat daar tussenvalt. Auto's waren de rode draad in deze Expeditie. Daarnaast liep het team per ongeluk twee kabouterverzamelaars tegen het lijf in Vlagtwedde en werd er hard gewerkt aan een te kleine paardenstal in Alteveer.