Ronald zingt met de oma van Thijs Pot

(Foto: RTV Noord)

Thijs Pot uit Stadskanaal staat vrijdagavond in de finale van The Voice of Holland.





Ronald zocht oma Pot vlak voor vertrek op. En hij wilde even met haar zingen. Want Thijs heeft zijn talent niet van een vreemde…



Lees ook: Oma Thijs Pot: 'Ik heb zo'n gevoel dat hij wel eens kan winnen' Thijs zijn grootste fan is toch wel zijn 89-jarige oma, die er vrijdagavond 'uiteraard' bij is in Hilversum. 'Daar ben ik trouwens nog nooit geweest.'

