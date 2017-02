Thijs Pot slaagt er niet in The voice of Holland te winnen

Thijs Pot (r) met zijn coach Guus Meeuwis (Foto: RTL)

Thijs Pot uit Stadskanaal is er niet in geslaagd de finale van The voice of Holland te winnen. Hij is de eerste afvaller in de finaleshow van het RTL 4-programma.

