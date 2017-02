Mbo's willen studiekeuze zonder stress over schoolkosten

Acht noordelijke mbo-scholen willen ervoor zorgen dat studenten de opleiding kunnen kiezen die zij écht willen. Er komt een tegemoetkoming in de schoolkosten. De scholen vinden dat financiële drempels geen rol mogen spelen bij de keuze voor een opleiding.

'Kies de opleiding van je dromen. Dat is belangrijk', stelt Wim Moes, voorzitter College van Bestuur van het Alfa-college.



Voor diverse opleidingen is het nodig materialen, schoolboeken, werkkleding of een laptop aan te schaffen. Om te voorkomen dat deze kosten bepalend zijn voor een studiekeuze, heeft het ministerie van onderwijs eind vorig jaar een budget beschikbaar gesteld voor een tegemoetkoming.

Onafhankelijke inkomenstoets

De acht mbo-scholen zorgen er samen voor dat minderjarige studenten en hun ouders hierop eenvoudig een beroep kunnen doen. De scholen coördineren de aanvragen voor tegemoetkoming en helpen de ouders om een aanvraag in te dienen voor een onafhankelijke inkomenstoets bij Stichting Leergeld of de woongemeente.

Inmiddels zijn de eerste financiële tegemoetkomingen verstrekt. Er zijn diverse aanvragen in behandeling.

Bespreekbaar maken

De Colleges van Bestuur van de mbo-scholen – Menso Alting, Noorderpoort, Terra, Alfa-college, Friesland College, ROC Friese Poort, Nordwin College en Drenthe College – vinden zo'n gezamenlijke aanpak in het Noorden belangrijk



Wim Moes: 'We willen dat jongeren met hun ouders zich alleen hoeven bezighouden met het kiezen van de juiste opleiding. Dat is al moeilijk genoeg. Hierna bespreken we in de intake de mogelijkheden tot tegemoetkoming of afbetaling. We stimuleren het gesprek hierover en zorgen voor een goede coördinatie van de aanvragen.'

