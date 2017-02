Huizinga staat na eerste dag WK op brons

Schaatser Chris Huizinga uit Feerwerd staat na de eerste dag van het WK Junioren in Helsinki op de derde plaats.

Huizinga begon het toernooi op het buitenijs van de Finse hoofdstad met een tegenvallende tijd op de 500 meter. Op de 1500 meter herstelde hij zich.Huizinga reed de sprint in 38.84. In het klassement op die afstand bezette hij de 31ste plaats. Op de schaatsmijl werd hij tweede in 1.55.12. De Noor Allan Dahl Johansson won deze afstand en voert ook het klassement na twee afstanden aan.Zaterdag komt Huizinga op het ijs voor de 1000 en 5000 meter. Na het WK denkt hij bekend te kunnen maken voor welke ploeg hij volgend seizoen gaat rijden. Hij is met een aantal commerciële teams in gesprek.