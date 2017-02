'Iedereen die op het internet gaat komt bij deze computers uit'

Het bestaat uit vierentwintig laagjes en is vijftien centimeter lang. Het is een krachtige en energiezuinige microserver. Acht noordelijke bedrijven en kennisinstellingen werken samen om deze ict-toepassing in de markt te zetten.

Ondermeer Variass uit Veendam, de Hanze Hogeschool, de Rijksuniversiteit Groningen, LifeLines Databeheer uit Groningen en het Datacenter Groningen gevestigd in Zuidbroek zijn erbij betrokken. Daarnaast speelt de Astron uit Dwingeloo een belangrijke rol. Er is vier jaar gewerkt aan de ontwikkeling van het model waarvan inmiddels de eerste series geproduceerd zijn bij Variass.Voor de verdere financiering heeft het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) bijna 380.000 euro beschikbaar gesteld. De provincies Groningen, Friesland en Drenthe dragen elk bijna 36.000 euro bij.Ronald Halfwerk is directeur bij AstroTec uit Dwingeloo en ook betrokken bij het consortium. 'Iedereen die op het internet gaat komt uiteindelijk bij deze computers uit. Als je iets bestelt via een webwinkel krijg je te maken met dit soort elektronica.' Vaak achter de schermen, maar het geeft de impact van microservers aan.De volgende fase is dat het consortium wegen gaat bewandelen om er een commercieel succes van te maken. De komende tijd wordt een businessplan gemaakt om te beschrijven hoe de nieuwe microserver commercieel een succes kan worden.Door de compactere opbouw van het nieuwe type microserver is het mogelijk om met veel minder ruimte veel meer computerkracht samen te brengen. Doordat de microservers gekoeld worden met water in plaats van lucht is het een energiezuiniger product dan vele huidige types microserver. Halfwerk hierover: 'Dat warme koelwater kun je hergebruiken. Tot nu toe wordt heel veel warmte verspild. De ventilatoren blazen de warmte de lucht in en dat is energieverlies.'Dit laatste zorgt voor een CO2 reductie. Door de compactheid hebben datacenters en fabrieken op termijn minder ruimte nodig om wel over de benodigde rekenkracht te blijven beschikken. Henk Smid is CEO van Variass. 'Als je datacenters kunt vervangen die nu hele grote oppervlaktes zijn, dan heb je minder grond en ruimte nodig. Dat is kostenverlagend. Dat is een voordeel en het product kan gewoon veel sneller werken.'Op korte termijn levert het vijftien arbeidsplaatsen op. Uiteindelijk moet het een veelvoud hiervan aan werk generen. Verder is de doelstelling om bij te dragen aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen tot 2020 middels CO2 reductie. Smid is wel realistisch. 'De verwachtingen zijn hoog, maar het moet allemaal nog wel even gebeuren.'