FC Groningen geeft 1500 voetbalkaartjes aan Groninger Bodem Beweging

FC Groningen geeft 1500 voetbalkaarten aan de Groninger Bodem Beweging. De organisatie mag die kaarten, voor de thuiswedstrijd tegen Utrecht, zelf verkopen. De complete opbrengst wordt gestoken in juridische procedures tegen de gaswinning.

Met het doneren van de kaartjes, wil FC Groningen de actie 'Laat Groningen niet zakken' van Freek de Jonge steunen. 'Wij willen wat doen voor de mensen in ons verzorgingsgebied, die te lijden hebben onder aardbevingen en de dreiging daarvan', zegt directeur Hans Nijland.'Wij gaan met ons vrijwilligerskorps ons best doen om zoveel mogelijk kaarten te verkopen', zegt Derwin Schorren van de bodembeweging. De wedstrijd is op zaterdag 25 februari.De opbrengst gaat naar de Stichting Recht voor Groningen. Deze organisatie, die de Groninger Bodem Beweging heeft opgericht, zet zich in om de belangen van burgers in het bevingsgebied juridisch te behartigen.