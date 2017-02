Groningse Sparta-speler: 'FC heeft het aardig op de rails'

FC Groningen treft zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen Sparta een Groninger. De in Delfzijl geboren Mart Dijkstra staat in de basis bij de Rotterdammers.

'Ik ken genoeg mensen uit de regio, maar voor mij is het gewoon een wedstrijd op zich', vertelt Dijkstra voor de camera van RTV Rijnmond Via de amateurs van Harkemase Boys kwam Dijkstra terecht bij Cambuur. In het seizoen 2011/2012 debuteerde hij namens de Leeuwarders in het betaald voetbal. 'Ik woonde toen nog in de stad. Dat was goed te doen qua verkeer en gezelligheid.''FC Groningen is een gevaarlijke ploeg, moeilijk te peilen. Hun start was niet goed, maar ze hebben het nu wel aardig op de rails staan.'Sparta staat op de zestiende plaats, FC Groningen is negende.