Vierde plek voor Thijs Pot; Ik heb Groningen weer op de kaart gezet

'Volgens mij heb ik Groningen weer een beetje op de kaart gezet', zegt Thijs Pot met een grote glimlach op zjin gezicht. De zanger uit Stadskanaal werd vrijdagavond vierde in de finale van The voice of Holland.

'Ik ben supertrots op mezelf', vertelt de Knoalster. 'Ik heb gedaan wat ik kon. Ik heb alles gegeven.' Hij zong nummers van Guus Meeuwis en Justin Bieber vrijdagavond in het RTL-programma.Pot zegt niet teleurgesteld te zijn dat hij de eerste was die in de finaleshow het veld moest ruimen. 'Mijn doel was liveshow 1. En nu sta ik in de finale. Dus: doel bereikt.''Ik ben fan van Arsenal. En die wordt ook altijd vierde', lacht Thijs Pot.Volgens Guus Meeuwis, Pots coach in het RTL 4-programma, heeft Thijs grote stappen gemaakt de afgelopen weken. 'Hij heeft zijn richting en plek gevonden. Hij is nu een zanger met een gevoel voor liedjes en weet welke kant hij op moet gaan. Dat is de grootste winst.'