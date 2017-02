Wie is sporter van het Jaar? Willemijn, Roel of Daidai?

Hockeyster Willemijn Bos, dammer Roel Boomstra en schaatser Daidai Ntab maken kans op de titel Groninger Sporter van het jaar.

Dat maakt de Sportprijscommissie bekend. Publiek kan vanaf zaterdag op de genomineerden stemmen. De prijsuitreiking vindt 23 maart plaats in MartiniPlaza in Groningen.In de categorie Sportteam van Groningen gaat de strijd tussen de volleyballers van Abiant Lycurgus, de basketballers van Donar en de hockeyers van GHHC.Ook in deze categorie bepalen de stemmers wie er wint. Daarnaast heeft de organisatie nog een prijs voor het sporttalent van 2016. Hier kan niet op gestemd worden. De genomineerden zijn zwemster Marieke Tienstra, schaker Jorden van Foreest en schaatser Marcel Bosker.Als laatste wordt de 23ste de Provinciale Sportprijs uitgereikt, een oeuvreprijs. De provincie Groningen en de Sportprijscommissie bepalen wie deze prijs wint.