Vrouw overlijdt na frontale aanrijding

Een van de slachtoffers van de frontale aanrijding op de Rijksstraatweg bij Noordhorn, afgelopen vrijdag, is overleden. Het gaat om een 45-jarige vrouw uit Kollum.

De vrouw overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Twee andere slachtoffers, een man van 64 en een vrouw van 61 uit Pieterzijl, raakten eveneens ernstig gewond en liggen nog in het ziekenhuis.De 45-jarige automobiliste uit Kollum raakte vrijdag met haar auto in de berm en probeerde te corrigeren. Daardoor verloor ze de macht over het stuur en kwam ze in botsing met een tegemoetkomende auto.De brandweer heeft de drie inzittenden uit de zwaarbeschadigde auto's gehaald.