Column: Wie houdt er nog van de steenmarter?

De steenmarter moet daarboven wel een machtige beschermer hebben, dat hij met al zijn wangedrag ongehinderd mag oprukken tot in de haarvaten van onze samenleving. Tot in onze spouwmuren, onder onze daken en motorkappen en gisteren dus ook in een transformatorstation in de stad.

Daar veroorzaakte een steenmarter een korte stroomstoring waar minstens 10.000 huishoudens wat van hadden kunnen merken, ware het niet dat die huishoudens lekker lagen te slapen. Nu werd alleen hun wekker ontregeld. De onvolprezen redundantie van het stroomnet voorkwam dat de diepvrieskroketten ontdooiden. De steenmarter zelf kwam bij zijn daad om het leven. Hij werd geëlektrocuteerd, wat ons primitieve rechtsgevoel, want wat is dat anders dan wraaklust, wel bevredigt. Nou ligt ’ie zelf in de diepvries. Net goed.



En dan vielen onze treinen diezelfde dag ook nog eens uit door uitgelopen Prorail-werkzaamheden, omdat de overheid zo nodig ‘faunapassages’ moet aanleggen voor dit soort beesten. Dat wakkert de haat nog verder aan. ‘Wel ja, bouw nog maar wat tunnels ook voor dat ongedierte. Leg ze maar in de watten. Weet je wat, laat ze ook gelijk onze huizen maar overnemen, dan gaan wij wel in de dierentuin wonen.’ En de burger staat machteloos, want de steenmarter is beschermd. Je mag hem niet doodschieten of vergiftigen. Zelfs om hem te verplaatsen moet je een daartoe strekkende vergunning aanvragen. Zoiets knaagt. Niet voor niets kwamen er duizenden reacties op het drukbezochte polletje voor ‘Nu aanpakken die steenmarters’. Het dier roept net zo’n volkswoede op als die jegens scooterkloodtzakjes en haatbaarden op GeenStijl.



Wie zich verdiept in het karakter van de steenmarter of fluwijn, althans even kijkt op Wikipedia, komt te weten dat we hier te maken hebben met een ‘omnivoor met vleesetende inslag’, en een ‘opportunist’. Daar heb je het al. Schorem. Hij produceert daarnaast een sterke geur door middel van anaalklieren. Een zeer ongunstige karakteristiek. Geen gezellig huisdier. Hij hoort bij de natuur en die is al sinds de Neanderthaler de vijand van de mens. Natuur moet buiten de deur worden gehouden. Het scheppen van een zekere orde is de essentie van beschaving. Natuur betekent chaos, kou, overstromingen, wolven, teken en groene aanslag. En een sterke geur door middel van anaalklieren.



De steenmarter wordt zo hevig verguisd, dat je bijna met hem te doen krijgt. Hij mag dan een onaangenaam riekende opportunist zijn, met een naar karakter, hij hééft tenminste een karakter. We kunnen hem kennen. We kunnen hem een naam geven. Een steenmarter heeft het in zich om een ‘singulier dier’ te worden. Het is er namelijk steeds maar één. Anders dan duizenden muizen of miljoenen mieren, die ons onverschillig laten en die we zonder berouw als ongedierte kunnen verdelgen. Probeer maar eens boos te blijven op een steenmarter die je áánkijkt.



Dat kunnen we straks uitproberen, als de ‘elektromarter’ te zien is in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Dat wil, zo gek als het klinkt, het lijkje van de steenmarter tentoonstellen omdat ‘het een dier met een verhaal is.’ Nou niet meer, zou je zeggen, maar blijkbaar is het knagen aan een kabel al voldoende voor het bereiken van eeuwige roem. Straks kijkt de steenmarter ons, opgezet en wel, weer aan. Hij knaagt dan niet meer aan kabels, hooguit een beetje aan ons geweten.



Willem van Reijendam

