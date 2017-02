Nijland over kaartjesactie: 'Er zijn meer plannen in de maak'

Het blijft niet bij de 1500 voetbalkaartjes die FC Groningen aan de Groninger Bodembeweging schenkt. 'Maandag gaan we weer om tafel om te kijken wat we nog meer kunnen doen.'

Dat zegt algemeen directeur Hans Nijland van de FC. Wat die nieuwe plannen inhouden, wil hij nog niet zeggen.'We zijn veel meer dan een voetbalclub, en willen in navolging van de actie van Freek de Jonge ook ons steentje bijdragen om aandacht te vestigen op de aardbevingsproblematiek', vertelt Nijland.Nijland heeft er het volste vertrouwen in dat de actiegroep alle 1500 kaartjes gaat verkopen 'Het enthousiasme is groot bij de vrijwilligers van de GBB.' De kaartjes zijn voor de thuiswedstrijd van volgende week zaterdag tegen FC Utrecht.De opbrengst gaat naar de Stichting Recht voor Groningen. Deze stichting, opgericht door de Groninger Bodem Beweging, zet zich in om gedupeerde inwoners van het bevingsgebied juridisch bij te staan.De GBB is heel blij met de kaarten. 'We gaan ze verkopen voor een tientje per stuk. Dat moet dan dus 15.000 euro opleveren. Een mooi bedrag', aldus Derwin Schorren van de bodembeweging.De actiegroep gaat op gezette tijden een aantal verkooppunten openen. 'Daar kunnen mensen contant - en het liefst gepast - een kaartje kopen.'