Roemenen stelen voor duizenden euro's aan kleding

(Foto: Flickr / Joshua Morley (creative commons))

Drie Roemeense mannen (18, 29 en 33 jaar) zijn vrijdagmiddag op het Hoofdstation in Groningen aangehouden op verdenking van heling.

Ze hadden een tas met gestolen spijkerbroeken en een koffer met andere gestolen kleding bij zich. De prijskaartjes zaten er nog aan.



Gevolgd

Agenten in burger kregen in het centrum van de stad twee van de drie mannen in het oog en besloten ze te volgen. Op het station kregen ze ook de derde man in het vizier.



Toen duidelijk was dat het drietal elders in het land ook al eens was aangehouden voor meerdere diefstallen, werd het drietal opgepakt.



Enkele duizenden euro's

De verdachten zijn in de cel gezet. De gestolen kleding, met een waarde van enkele duizenden euro's, is in beslag genomen.



Volgens de politie gaat het hier om een geval van 'mobiel banditisme': rondtrekkende criminelen die zich schuldig maken aan misdrijven als diefstal, inbraak en zakkenrollerij.

Door: RTV Noord Correctie melden