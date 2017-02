Na Middelbert krijgt ook Bourtange legaat van Henk Koning

Niet alleen de kerk in Middelbert, maar ook het godshuis in Bourtange heeft een schenking gekregen van wijlen Henk Koning. De VVD-politicus overleed eind vorig jaar op 83-jarige leeftijd.

Beide kerken krijgen een legaat van 10.000 euro.Voor zowel de Stichting Oude Groninger Kerken als het bestuur van de Hervormde Kerk in Bourtange betekende de schenking een verrassing.'Het geld komt volledig onverwacht', vertelt scriba Jochem Abbes. Koning had een huis in Bourtange en kwam geregeld in de kerk. 'Het was een aimabele man, had altijd belangstelling. Hij vroeg vaak naar het wel en wee van de kerk.'Net als in Middelbert is het legaat ook in Bourtange meer dan welkom. Abbes: 'Het gebouw is in goede staat, maar een fulltime predikant kunnen we ons al jaren niet meer veroorloven.'De begroting krijgt het kerkbestuur wel rond, maar dat is al jaren met moeite. 'Wij zijn een armlastige gemeente. Dit geld ons echt heel goed van pas', zegt Abbes.