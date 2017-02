Heracles en Sparta hebben interesse in Henk Bos

Eredivisieclubs Heracles Almelo en Sparta Rotterdam hebben beide belangstelling voor Veendammer Henk Bos.

Bos (24) speelt momenteel bij FC Emmen. Daarvoor stond hij jarenlang onder contract bij FC Groningen.Zelf zegt Bos dat een overstap nog ver weg is. 'Er is niets concreets. Natuurlijk zou het mooi zijn, maar ik richt me volledig op FC Emmen en hoop niet alleen de nacompetitie te bereiken, maar ook te winnen', zo vertelde hij tegenover RTV Drenthe Trainer Dick Lukkien is niet op de hoogte van de interesse uit de eredivisie, maar snapt de belangstelling wel. 'Henk is momenteel goed bezig, dus ik kan me voorstellen dat er clubs zijn die hem volgen.'Bos heeft bij FC Emmen een contract tot het einde van het seizoen en de Drentse club heeft een optie voor nog een jaar.