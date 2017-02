Huizinga wereldkampioen junioren in Helsinki

(Foto: Twitter)

Schaatser Chris Huizinga uit Feerwerd is zaterdagmiddag in Helsinki wereldkampioen bij de junioren geworden. Huizinga stelde de wereldtitel veilig door een ijzersterke vijf kilometer waarin hij zijn concurrenten ver achter zich liet.

Oppermachtig

Op deze 5000 meter was hij in een tijd van 6. 46,40 sec. oppermachtig. Op de tweede plaats kwam Marwin Talsma uit Grouw met 6.56,45, maar Talsma reed alleen voor de 5000 meter. De leider na drie afstanden, de Noor Allan Johansson, moest een dikke twintig seconden toegeven op Huizinga.



Allrounders

Eerder op de dag op de 1000 meter kwam Huizinga van de allrounders op de vierde plaats terecht met 1 min. 15,18 sec. Op deze afstand was de Noor Allan Johansson de snelste met 1.14,25. In het eindklassement klopte Huizinga de Noor Johansson met ruim een vol punt. Het brons ging naar de Canadees Tyson Langelaar.

