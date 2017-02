Gewonden bij ongeluk op A7

(Foto: Romke Notenbomer/112Groningen)

Op de A7 bij Nuis is zaterdagmiddag een auto in de berm beland. De wagen kwam tegen een hekje tot stilstand. Volgens omstanders zijn beide inzittenden gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis.

Het verkeer op de A7 ondervond geen hinder van het ongeval.



Hoe de auto in de berm terecht is gekomen is onbekend. De politie doet hier onderzoek naar.

Door: RTV Noord Correctie melden