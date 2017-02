Jong FC Groningen en VVOG komen niet tot scoren

(Foto: JK Beeld/Glenn Bijl)

FC Groningen onder 23 heeft zaterdagmiddag in Harderwijk met 0-0 gelijkgespeeld tegen VVOG. De ploeg van coach Alfons Arts was de betere ploeg, maar wist het doel niet te vinden.

Domineren

De gasten domineerden de wedstrijd en kregen meerdere kansen op de openingstreffer. David Browne kwam in de vierde minuut al tot een grote mogelijkheid. Hij ging de laatste verdediger voorbij, maar werd net voldoende uit balans gebracht waardoor zijn schot richting miste. Tim Waterink stuitte na een kwartier spelen namens de Groningers op doelman Frans Koornberg van VVOG.



Misverstand

Vlak voor de pauze kwam VVOG-topscorer Jeremy de Graaf in kansrijke positie na een misverstand in de verdediging van FC Groningen. Doelman Stefan van der Lei wist redding te brengen.



Gemiste kansen

Ook in de tweede helft was het spelbeeld ongewijzigd. Jong FC Groningen zocht het vijandelijke doel en VVOG hield voornamelijk tegen. Glenn Bijl was namens de gasten nog twee keer dichtbij een doelpunt, maar de bal wilde er niet in.



Ranglijst

Jong FC Groningen staat op de zevende plaats in de derde divisie met 34 punten uit 24 wedstrijden.

