Henk Nienhuis (75) is overleden

(Foto: RTV Noord (archief))

Oud-SC Veendam-trainer Henk Nienhuis is overleden. Nienhuis was onder meer speler, trainer en directeur van SC Veendam.

Nienhuis kan met recht een icoon van de Groninger voetbalwereld genoemd worden. In de jaren zestig speelde hij bij SC Veendam. Later werd hij trainer bij de club en zette hij Veendam op de kaart.



Twee keer naar Eredivisie

'Hij hield van Veenkoloniaal voetbal, de mouwen opstropen. Alles was mogelijk in Oost-Groningen. De stadions zaten vol, er waren sponsoren. Veendam promoveerde twee keer naar de Eredivise, waardoor de club succesvoller was dan FC Groningen', zegt redacteur Jan van der Meide.



Vanaf de jaren tachtig was Nienhuis directeur van de club. Hij heeft onder meer gezorgd voor de verbouwing van het stadion. Ook is hij directeur geweest van FC Groningen en trainde daar het tweede elftal.



Golden retrievers

'Nienhuis kwam altijd met zijn twee honden naar de club. Hij en zijn twee golden retrievers waren onafscheidelijk', vertelt Van der Meide.



De laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit. Henk Nienhuis is 75 jaar geworden.

Door: RTV Noord