Column: Auto met een deuk

Mijn eerste auto was een Fiat Panda. Een witte. Ik kreeg het kleine schietdinkje als beloning aan mezelf voor mijn eerste baantje. Trots reed ik elke dag naar kantoor in en aan het Stadskanaal. Maar dat duurde niet zo lang. Er kwam een abrupt einde aan het klein mooi autootje.

Op een avond op weg met Lientje naar bioscoop Smoky op Knoal, in de tijd dat je ook nog mocht smoken bij de film, reed er een Deen voor mij. Die was kennelijk Nederlandse verkeerslichten niet gewend en al helemaal geen verkeerslichten bij de Pekela’s. Sören Smurrebreud ging bovenop de rem staan toen de lamp van groen naar oranje versprong.



Ik dacht even wat ‘Wat dut e nou?’ Op datzelfde moment ging ik ook vol op de rem. Maar mijn Panda, waarvan Johnny Kraaykamp tussen Loeki de Leeuw beweerde dat je er iedereen mee uitlachte, deed alles, behalve stoppen. Hij gleed op het van de regen natte wegdek als de bobslee van de broers Edwin en Oltman van Calker door een ijskanaal. En stopte pas toen de witte pandaneus zich vast boorde in het Deense nummerbord.



Ik vergeet nooit meer de bange snoetjes van de twee kleine Smurrebreudjes achter in de aangereden Deense wagen. Gelukkig bleef iedereen redelijk heel. De auto van papa Smurrebreud ook. Maar mijn witte panda niet. ‘Total loss’ was de harde conclusie van berger Fruitema.



Ik had toen een andere auto moeten kopen, maar om toch ook een beetje de schijn op te houden dat het ongeluk nooit gebeurd was, kocht ik weer een witte panda. Even dacht ik dat dat het nu wel goed zat. Maar in een vrolijke bui luidkeels meebrullend met Rythm is a dancer van Snap verkeek ik me iets op de afstand tussen mijn auto en de vluchtheuvel met verkeersbord. Die was namelijk veel dichterbij dan ik dacht. Véél dichterbij. Ik was er namelijk al. Remmen had geen zin meer. Dus torpedeerde ik met een vliegende panda het blauwe verkeersbord met witte pijl, die toch echt zei dat je er omheen moest rijden. Het verkeersbord overleefde deze stunt niet en mijn panda ook niet. Ik gelukkig wel.



Ik kocht toen een Opel Rekord. Een soort pantservoertuig. Om mij te beschermen. Dat deed hij goed. Ik noemde hem liefkozend De Tank. Nooit liet hij mij in de steek. Qua bescherming dan. Alleen wel toen ik de motor had opgeblazen en hij voor een paar honderd gulden naar Afrika werd verscheept. Daarna kwamen er nog evenzovele auto’s en evenzoveel geluk. Ongeluk beter gezegd. Er was altijd wel wat.



In 2010 kocht ik mijn laatste auto. Het leutje zwarte peuzjootje. Ik moet eigenlijk zeggen éénnalaatste maar daar kom ik straks op. Ik had de als nieuw glanzende 107 twee dagen, toen ik na een drukke dag werken in de Mediacentrale op de parkeerplaats kwam. De zon streelde de zwarte lak. Bewonderend keek ik naar mijn zwart pantertje. Ineens viel mijn blik op iets oneffens onder het achterraam. Drie stappen dichterbij en de schrik in de keel zag ik dat het geen oneffenheid was maar een fikse deuk.



Niet te geloven. Iemand had met z’n dikke kont tegen de auto aangestaan of was er misschien wel tegenaan gevallen. Een egaal ronde deuk net boven het spatbord. Maar hoe ik ook keek: geen dader. Een ook geen briefje van de dader. De schurk. De deuk is er nooit meer uit geweest. Zeven jaar lang reed ik rond met deuk. Uit protest tegen de deukendader. Sinds deze week rij ik niet meer rond in het zwarte pantertje. Ik heb nu een bruine leeuw. Weer zo’n Franse auto en weer van Warffumer garagemakelij. Mijn ouders rijden niet meer en ik mocht van dij laiverds hun auto inruilen zodat ik een ander kon kopen. De reden is niet mooi maar het gebaar is het wel.



En dus rij ik in een auto met snufjes die ik alleen nog uit de tijd van David Hasselhoffs Knight Rider ken. Cruisecontrol, navigatie, touchscreen voor de verwarming, bellen via bluetooth en een benzinetank. Benzinetank? Dat is toch nog niet zo ultramodern? Nou in mijn bruine bolide wel. Ik had van de garage een volle tank benzine gekregen als dank voor de koop.



De voorraad raakte door mijn vele ritjes snel uitgeput. Dus ik tanken. Ik was al wat te laat voor het werk. Haastig de auto uit. Naar de benzinedop. Die zit net aan de andere kant dan bij de zwarte panter. Ik staar naar de plek van de klep. Prachtig afgewerkt. Alleen een ovaal ronde ring zegt me dat daar de benzinedop zit. Maar geen sleutelgat, geen klepje om hem open te trekken.



‘Wacht even’, dacht ik. ‘Er zit binnen natuurlijk een knopje waarmee je ‘m open doet’. Ik de hele auto door. Even dacht ik ‘m gevonden te hebben. Dat bleek de motorkap. Na twintig minuten googelen en gebruiksaanwijzingen doorlezen was ik er achter. Je hoeft er alleen losjes opdrukken, springt ie zo open. Ik heb op het werk maar niet gezegd waarom ik te laat was. Je moet jezelf niet weggooien dat doet een ander wel. Gisteravond was ik op een feestje. Kameraad Bartje zag Abraham. En daar waren ook weer vele andere kameraden die ik al tijden niet had gezien. Eentje daarvan is Poppo. Poppo verandert nooit. Altijd dezelfde kleren: wollen trui, spijkerbroek en bergschoenen. En altijd hetzelfde haar. En altijd een beugel Grolsch in de hand. ‘Moi Erik. Mooi dat ik die eem zug. Ik zag dien auto stoan. Mor wat zunde ja dat der n deuk in zit…’



Een deuk inzit? Mijn adem stokte. Mijn hartslag ging richting 200. Nee toch! Ik was gewoon een beetje in paniek. Wie had er nu weer tegen mijn auto aangezeten? Ik had ‘m nog wel een eindje verderop aan de weg gezet. Poppo weet natuurlijk niets van mijn hele autogeschiedenis. Ik zie in zijn ogen dat hij mij een beetje een aansteller vindt.



‘Joawoah. Veurege week bie bakker in Engelstilstroat. Dastoe nog aal duurfst rieden in dat zwaarte koekblikje……’



Ik gaf Poppo spontaan een zoen op zijn wang. ‘Bist mien speklap’, zei ik lachend. ‘Nog n haalf liter?’



Erik Hulsegge



Rij voorzichtig. Dan ben ik er volgende week weer. Zonder deuk.

Door: RTV Noord Correctie melden