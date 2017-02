'Boertje Nienhuis' was Mister Veendam

Hij wilde altijd winnen. Koste wat 't kost. Henk Nienhuis, een gedreven voetballer, trainer en directeur. Met succes.

Nienhuis wordt in 1941 geboren in Nieuw-Buinen. Hij groeit op in een boerengezin. Als (jeugd)voetballer boekt hij succes. Zwartemeer, GVAV en SC Veendam hebben interesse in de tweebenige technische middenvelder.'Boertje Nienhuis'- zoals hij dan ook wel wordt genoemd - kiest uiteindelijk voor SC Veendam. Op 25 augustus 1963 is zijn eerste wedstrijd tegen Excelsior. Zoals het hoort bij een debuut scoort hij één keer. Het wordt 2-2. Hij speelt onder meer samen met Jan Blijham en Hans Ooft, onder leiding van Leo Beenhakker.Ook bij Veendam valt zijn wil om te winnen op. Nienhuis krijgt de mogelijkheid om bij Go Ahead en Heracles te voetballen. Zijn vader steekt hier echter een stokje voor. Nienhuis moet per se de kweekschool (lerarenopleiding) afmaken. Daardoor blijft hij in Veendam.Op 29 november 1964 wordt Nienhuis geselecteerd voor Jong Oranje. Maar tien dagen voor de wedstrijd wordt een nachtmerrie werkelijkheid. Door een dubbele beenbreuk kan hij niet spelen.Sindsdien wordt Nienhuis ook wel de anderhalfbenige middenvelder genoemd. Op karakter gaat hij door, en zorgt hij ervoor dat de club in '68 naar de Eerste Divise promoveert. Maar hij zal nooit meer de oude worden. In 1973 staat hij na ruim driehonderd wedstrijden voor de laatste keer op het veld aan de Langeleegte. Onder toeziend oog van 12.000 toeschouwers wint Veendam van Fortuna Sittard.Na zijn carrière als profvoetballer wordt Nienhuis trainer. Eerst bij FC Groningen van het tweede elftal, daarna in 1984 bij SC Veendam. Hij wordt de meest succesvolle trainer ooit. Onder zijn leiding promoveert Veendam twee keer naar de Eredivisie. In één seizoen wint hij zelfs alle wedstrijden in de nacompetitie. Stadion De Langeleegte is weer drukbezocht en sponsoren staan te trappelen om geld in de club te steken.Na zijn succesvolle periode als trainer wordt Nienhuis in 1990 directeur van FC Groningen. Drie jaar later gaat hij naar Veendam, waar hij onder meer zorgt voor de verbouwing van het stadion. Kenmerkend zijn z'n twee golden retrievers die hij altijd meeneemt naar de club. Hij en zijn twee honden zijn onafscheidelijk.In 2000 wordt 'Mister Veendam' voor z'n verdiensten voor het voetbal benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Twee jaar daarna vindt Nienhuis het welletjes en stopt hij als directeur van Veendam. Hij wordt spelersmakelaar, onder meer van Bas Dost. Nienhuis zorgt voor een succesvolle transfer van sc Heerenveen naar VfL Wolfsburg. De band met Veendam verwatert.In 2012 wordt bij Nienhuis een zware vorm van prostaatkanker vastgesteld. Doktoren hadden hem al opgegeven, maar hij blijft een jaar lang met succes strijden tegen de ziekte. Als in 2013 zijn geliefde SC Veendam failliet gaat, is het rotjaar compleet.De laatste jaren gaat zijn gezondheid verder achteruit. Henk Nienhuis is 75 jaar geworden.