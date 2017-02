Oranje Nassau weet weer wat winnen is

(Foto: CVW Oranje Nassau/Twitter)

Oranje Nassau heeft zaterdagmiddag voor het eerst sinds 15 oktober 2016, toen DOVO met 2-1 verslagen werd, weer een wedstrijd in de hoofdklasse gewonnen. Op het eigen sportpark Coendersborg werd Urk met een 4-1 nederlaag naar huis gestuurd.

Goed begin

De ploeg van coach Patrick Zwart begon uitstekend aan de wedstrijd en kwam in de 8e minuut op voorsprong door een afstandsschot van Joshua Ottens. Lang kon de thuisploeg niet genieten van deze voorsprong want na een kwartier spelen kopte Jelle de Boer de gelijkmaker binnen.



Voorzet

Oranje Nassau bleef druk zetten en speelde sterk als team. De verdiende 2-1 viel na een half uur en kwam op naam van Marco van der Heide die een voorzet goed verwerkte en tot doelpunt promoveerde. Dit was tevens de ruststand.



Beslissing

Na de pauze kwam de voorsprong van de Groningers niet meer in gevaar. Twee minuten na de hervatting besliste Marco van der Heide met zijn tweede treffer van de middag het duel. Vlak voor tijd maakte invaller David van der Pol de feestvreugde aan de kant van ON nog groter door de 4-1 eindstand op het scorebord te schieten.



Ranglijst

Ondanks deze overwinning blijft Oranje Nassau vijftiende en voorlaatste in de hoofdklasse B met zestien punten uit achttien wedstrijden.

Door: RTV Noord Correctie melden