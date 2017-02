Dennis van Dijk is een scorend fenomeen

(Foto: RTV Noord/Theo Sikkema)

Meer dan driehonderd doelpunten maken in tien jaar tijd is weinigen gegeven. Dennis van Dijk uit Delfzijl staat inmiddels op 303 doelpunten en de spits nog lang niet uitgescoord.

Vanaf 2007 scoort de geboren Spiekster aan de lopende band voor Poolster. Medio januari was het in een oefenwedstrijd tegen ZEC uit Zandeweer zover. Toen maakte 'DvD' zijn driehonderdste. 'Ik denk dat je daar als spits heel trots op kunt zijn. Als spits is het waar je voor leeft en waar ik een kick van krijg. Als ik een doel zie wil ik zo snel mogelijk en zoveel mogelijk scoren.'



Alweer 23 treffers

Poolster speelt momenteel in de Vierde Klasse E en dit seizoen staat Van Dijk, beker en oefenwedstrijden meegerekend, alweer op 23 treffers. In zijn eerste seizoen kwam de goalgetter tot 49 doelpunten.



Niet altijd feest

De doelpuntenmachine haperde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen De Fivel. De derby tegen de ploeg uit Zeerijp eindigde in een 2-0 nederlaag. Van Dijk kwam niet één keer echt in scoringspositie en de aanvallen liepen stuk in de hechte defensie van de Riepsters.





Gezelligheidsmens

Van Dijk is ooit wel in gesprek geweest om op een hoger niveau te spelen, maar daar kwam het nooit van. 'Poolster is een geweldige club en al mijn vrienden spelen hier. Ik ben een gezelligheidsmens. Dat vind ik hier en dat is voor mij net zo belangrijk als presteren op een hoger niveau.'



Spits zonder egoïsme

Wat ook duidelijk is dat Van Dijk het egoïsme van een spits niet heeft. Het team is heel belangrijk voor hem. 'Dat probeer ik ook uit te dragen. Zeker richting de jonge spelers.' Concrete doelen voor zichzelf heeft de topschutter niet. 'De teamprestatie staat voorop. We moeten gewoon elke zaterdag proberen zoveel mogelijk punten te halen.



Nooit negatief

In Spijk wordt Van Dijk niet alleen geroemd om het scoren, maar ook wat hij voor de vereniging doet. Volgens elftalleider Bennie Stam kijkt de jeugd tegen hem op en nog meer. 'Hij is nooit negatief, is er altijd. Ik ben blij dat ik elke zaterdag met hem op pad kan.'

Door: RTV Noord Correctie melden