Dick Lukkien: Henk Nienhuis was een goeie kerel om mee te werken

'Ik wist dat hij ziek was, maar dit bericht maakt mij wel heel verdrietig,' zegt FC Emmen-trainer Dick Lukkien op het overlijden van Henk Nienhuis.

Nienhuis overleed vandaag op 75-jarige leeftijd aan de gevolgen van prostaatkanker.'Als ik aan Henk denk, dan denk ik aan de nacompetitiewedstrijd tussen Veendam en Willem II. In de 81e minuut werd de 1-0 gescoord en ging de club naar de Eredivisie. Ik was een jaar of dertien, maar ik zie Nienhuis nog langs het veld rennen', zegt Lukkien tegen RTV Drenthe Lukkien speelde in het seizoen 1993-1994 bij Veendam onder Nienhuis. 'Hij was bevlogen en bloedfanatiek. Er was een goeie sfeer in de groep.' Volgens Lukkien hield Nienhuis van hard trainen. 'Het was een goeie kerel om mee te werken. Niet zeuren, gas geven', weet hij nog.Nienhuis groeide in zijn voetbalcarrière uit tot icoon van de Groninger voetbalwereld. 'Hij heeft heel veel mooi dingen gedaan voor het profvoetbal in het Noorden', vertelt Lukkien. 'Ik zal hem herinneren als markante persoonlijkheid.'Volgens Lukkien was Nienhuis altijd een vaste toeschouwer aan de Langeleegte in Veendam. 'Als dingen dan niet liepen zoals hij wilde, dan bulderde die stem door het stadion. Die betrokkenheid paste bij hem. Zo zal ik hem blijven herinneren.'