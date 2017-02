Dit zijn de plannen van Harm Post voor Groningen Airport Eelde

Harm Post komt half maart met een definitief plan om de bedrijvigheid rondom Groningen Airport Eelde te versterken en hoe het bedrijfsleven financieel kan bijdragen.

Post is de vertrekkend directeur van Groningen Seaports. Aandeelhouders riepen zijn hulp in om ervoor te zorgen dat de bedrijvigheid rondom het vliegveld groeit. Vanuit de aandeelhouders ligt er een investeringsplan van 46 miljoen euro, maar dan moeten bedrijven ook meedoen.Post heeft vijf concrete plannen, of zoals hij het zelf noemt: 'een vliegtuigje met vier vleugels en een staartje', zei hij zaterdag tegen RTV Drenthe . Dit zijn ze:Post wil dat er meer bedrijvigheid komt in de aankomst- en vertrekhal van het vliegveld, bijvoorbeeld op het gebied van eten en drinken. Maar er zijn ook compleet andere plannen. 'Je kunt er misschien wel gezondheidschecks doen. Je staat er toch gauw een uurtje te wachten, dan kun je je best even laten doormeten.'Post is in contact met ongeveer vijf geïnteresseerde bedrijven die de aankomst- en vertrek willen overnemen. 'Die bedrijven hebben gezegd: als ik de ruimte krijg, kan ik bijdragen aan verdere exploitatie van die luchthaven.'Ten tweede wil Post het gebied rondom het vliegveld meer gaan ontwikkelen. Volgens hem is dat niet eenvoudig, omdat er een 'redelijk beperkend' bestemmingsplan ligt. Bedrijven die zich vestigen rond het vliegveld, moeten luchtvaartgerelateerd zijn. Wat Post betreft moet die bestemming er grotendeels af. Volgens Post hebben zich toch behoorlijk wat ondernemers met plannen gemeld.'Ik wil één idee noemen. Een groep noordelijke ondernemers heeft toegezegd oude vliegtuigen te willen slopen bij het vliegveld. Dat is 'sophisticated high tech werk'. De motoren moeten er heel netjes uit worden gehaald, zodat ze kunnen worden doorverkocht.'Post noemt als derde een plan om iets te doen voor de douane - dus voordat je ingecheckt bent. 'Er is een breed gedragen plan - door onder andere het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen - om iets te doen met evacués.In toenemende mate evacueert de Nederlandse regering mensen uit brandhaarden in de wereld of uit landen waar ernstige ziektes voorkomen naar ons land. Maar die mensen mogen Nederland niet gelijk in. Zodra ze aankomen, moeten ze in quarantaine en worden ze onderzocht', vertelt Post.Daarnaast zijn er plannen om iets te doen met medicijnen. Eelde kan volgens Post een rol spelen in het verhandelen van medicijnen. 'Als je die voor de douane verhandelt, hoef je geen invoerrechten te betalen. Daar is een uitgewerkt plan voor', aldus Post.Volgens hem kregen dit soort plannen in het verleden geen aandacht, omdat het vliegveld zich vooral richtte op het verkrijgen van meer lijndiensten, vakantievluchten en hubs. De zakelijke kant bleef daardoor wat achter, denkt Post.Het vierde plan dat Post heeft, is het ontwikkelen van een app. Op die app kun je bijvoorbeeld aangeven dat je in het Noorden woont en voor zaken naar Tokio moet. De app zoekt dan uit hoe de reistijd vanaf Eelde zich verhoudt tot Schiphol.'We hebben een paar internetondernemers bereid gevonden die app te ontwikkelen en in de markt te zetten. Dat kost het vliegveld niets. Maar we willen er wel iets voor terug: een fastlane. Dat betekent dat een gebruiker van de app zich een halfuur van te voren pas hoeft te melden, meteen kan doorlopen langs de rijen en het vliegtuig in kan', vertelt Post. Het is de bedoeling dat mensen voor honderd euro vrienden kunnen worden van het vliegveld en dan gratis de app kunnen gebruiken.Het laatste idee is een reorganisatie van de brandweer. Volgens een groep ondernemers kan het goedkoper. Het is de bedoeling dat er een compleet nieuwe brandweerkazerne wordt gebouwd door de overheid. De ondernemers denken dit ook goed zelf te kunnen regelen.De plannen worden de komende weken verder uitgewerkt en moeten half maart helemaal klaar zijn. Aandeelhouders gaan zich er vervolgens over buigen. De aandeelhouders zijn de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen.