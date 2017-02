Brand in voormalig busmuseum

(Foto: Jeroen Bos/112Groningen)

In het voormalige Noordelijk Busmuseum in Winschoten heeft zaterdagavond korte tijd brand gewoed. Daardoor is een deel van de gevel zwartgeblakerd.





De loods stond al een tijdje leeg. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk.



Vaker brand

In het voormalige busmuseum heeft vaker brand gewoed. De politie heeft twee jaar geleden een oproep gedaan via Burgernet om uit te kijken naar drie jongens die betrokken zouden zijn geweest bij de brand.



Door: RTV Noord Correctie melden