'Werkdruk bij gemeente is te hoog'

De herindeling vraagt op dit moment te veel van sommige personeelsleden in de gemeente Bedum. Die signalen heeft de PvdA ontvangen. Fractievoorzitter Jaap Heres maakt zich zorgen: 'Sommige medewerkers dreigen om te vallen.'

Bedum gaat fuseren met De Marne, Winsum en Eemsmond. Maar de extra werkzaamheden die hiervoor nodig zijn, vragen te veel van het gemeentepersoneel. 'Het eigen werk blijft liggen en er zijn onvoldoende mensen om het op te vangen. Er moet in korte tijd veel werk verzet worden. Voor dit probleem is geen tot weinig aandacht', aldus Heres.Ook zou de PvdA signalen over een te hoge werkdruk vanuit de andere gemeenten hebben ontvangen. De partij wil dat het college aandacht gaat besteden aan het probleem en tijdelijk personeel aan neemt.Waarnemend burgemeester Erica van Lente erkent dat er druk op de organisatie ligt: 'Snelheid en zorgvuldigheid moet in dit proces hand in hand gaan.' Het college houdt de situatie in de gaten.De suggestie van de PvdA om de fusiedatum van 1 januari 2019 een paar maanden op te schuiven ziet de burgemeester niet zitten: 'Tijdsdruk heb je ook nodig om voortgang te maken.'