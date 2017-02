Nic. geplaatst voor de kruisfinales

(Foto: RTV Noord)

De korfballers van Nic./Alfa-college hebben zich zaterdag geplaatst voor de kruisfinales om promotie naar de korfballeague. De Groningers wonnen op eigen terrein met 22-17 van nummer laatst OVVO.

Verzekerd

Door deze zege verzekerde de ploeg van coach Henk Jan Mulder zich van een plek bij de eerste twee in de hoofdklasse A. Tegenstander OVVO uit Maarssen bood lange tijd behoorlijk tegenstand. Bij rust stond Nic. met 11-9 voor.



Beslissing

De beslissing viel diep in de tweede helft toen de Groningers met 20-15 het doorslaggevende gat sloegen. Topscorer aan de kant van de thuisploeg was Tim Flokstra met zes treffers. Nic. is koploper in de hoofdklasse A met negentien punten uit dertien wedstrijden.



Ticket

Nic. speelt over twee weken de laatste wedstrijd in de reguliere competitie tegen DALTO. Daarna barst de strijd om een ticket naar de korfballeague los tegen de nummer één of twee van de hoofdklasse B.

