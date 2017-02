Den Hertog houdt met derde plek zicht op eindzege

(Foto: (archief))

Marathonschaatser Sjoerd den Hertog uit Groningen is zaterdagavond derde geworden bij de dertiende wedstrijd om de Marathon Cup in Deventer. Ook in het algemeen klassement staat de Groninger derde. Hij maakt nog kans op de eindzege.

Zege

De winst ging naar Simon Schouten die Bart de Vries versloeg in de eindsprint. Zes rijders hadden een ronde voorsprong genomen op het peloton. Schouten had in eerste instantie de slag gemist, maar door een tempoversnelling van zijn ploeggenoot Jorrit Bergsma kon hij toch aansluiten bij de vluchters en wist het af te maken.



Leider

Schouten is tevens de nieuwe leider in het algemeen klassement omdat Mats Stoltenborg niet tot de kopgroep behoorde en genoegen moest nemen met de twaalfde plaats. Met nog één wedstrijd te gaan, op 4 maart in Amsterdam, zijn er nog steeds vier rijders (Niels Mesu, Den Hertog, Stoltenborg en Schouten) volop in de race voor de eindoverwinning.

Door: RTV Noord Correctie melden