GIJS besluit seizoen met nederlaag

(Foto: RTV Noord / Theo Sikkema)

De ijshockeyers van GIJS hebben het zaterdagavond het seizoen afgesloten met een 7-2 nederlaag tegen Laco Eaters Geleen. De Groningers zijn voorlaatste geworden in groep B van de BeNe-league.

Gelijkmaker

Op het ijs van sportcentrum Kardinge begon de ploeg van coach Arjan Peters heel aardig aan de wedstrijd. Na een 1-0 achterstand maakte Fenno Mulder de gelijkmaker. Deze 1-1 stond ook aan het einde van de eerste periode op het scorebord.



Verschil

De gasten uit Limburg maakten het verschil in de tweede periode door drie onbeantwoorde doelpunten achter keeper Tom Korte te schieten. In de laatste twintig minuten maakte Jari Hiemstra namens GIJS de 6-2. Bob de Pont bepaalde de eindstand op 7-2 in het voordeel van de ploeg uit Geleen.



Eindstand

GIJS is zesde geworden in groep B met tien punten uit negentien wedstrijden. Afgelopen vrijdag was Den Haag nog met 11-0 te sterk geweest voor de Groningers. De beste vier ploegen van beide poule's strijden nu in een onderlinge competitie om de landstitel.

Door: RTV Noord Correctie melden