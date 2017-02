Nijland: 'Nienhuis man met passie en drive'

(Foto: JKBeeld)

FC Groningen is diep geraakt door het overlijden van Henk Nienhuis. De ploeg speelt zondag met rouwbanden in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

Ridder

Nienhuis was twee keer assistent-trainer bij FC Groningen en werd daarna ook directeur van de club. In die periode werd hij ook benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn verdiensten voor het voetbal.



Groot verlies

Algemeen directeur Hans Nijland spreekt op de clubwebsite over een groot verlies. 'Ik ben diep geraakt door zijn overlijden. Henk Nienhuis was een unieke persoonlijkheid. Hij had een enorme passie en drive. Een zeer gedreven man. FC Groningen wenst zijn nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van zijn overlijden.'

Door: RTV Noord Correctie melden