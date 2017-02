Auto raakt te water; bestuurder gewond

(Foto: 112Groningen/Marcel Klip)

Een automobilist is zaterdagnacht te water geraakt op de Dorpsstraat in Kiel-Windeweer. Hij raakte hierbij gewond.

De politie kwam de autobestuurder vlak voor het ongeval tegen op de Kielsterachterweg. Omdat de auto geen verlichting aan had, besloten agenten de bestuurder aan te houden.



Kieldiep

Nadat de agenten hun auto hadden gekeerd, was van de verdachte auto geen spoor meer te bekennen. Na een korte zoekachtie trof de politie de auto in het Kieldiep aan.



De auto had een andere auto en de brug geraakt, voordat het te water raakte. Beide auto's en de brug zijn zwaarbeschadigd.



Bloedproef

De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hij wordt later verhoord. Ook is een bloedproef afgenomen om te kijken of er alcohol in het spel is.

Door: RTV Noord Correctie melden