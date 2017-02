'Nienhuis was bij leven al een legende'

'Het gevoel wat de dood van Henk Nienhuis bij mij oproept? SC Veendam is al failliet, maar met de dood van Nienhuis is ook de ziel uit de club. Het is nu echt voorbij.'

Het zijn de woorden van sportjournalist Iwan Tol. Hij haalt herinneringen op aan 'Mister Veendam', Henk Nienhuis. Die overleed zaterdag op 75-jarige leeftijd.Tol kwam vaak op de Langeleegte en kende Nienhuis goed. 'Een charmante, aimabele, maar ook wel lastige man.'Zo herinnert Tol zich de presentatie van een nieuwe hoofdsponsor voor Veendam nog goed. 'Nienhuis belde mij op. Ik kon wel komen, maar dan zonder camera, zei ik. 'Als je komt zonder camera, hoef je nooit meer te komen', antwoordde hij. Uiteindelijk regelde ik dan toch nog een camera.'Verder vond Tol het altijd bijzonder dat er op de Langeleegte een borstbeeld van Nienhuis stond. 'Zoiets gebeurt normaalgesproken pas na het overlijden van iemand. Het gaf je echt een bijzonder Nienhuis-gevoel. Hij was bij leven al een legende.'Gerard Wiekens, oud-speler van Veendam en Manchester City, herinnert zich Nienhuis als een warm persoon. 'Hij was betrokken. Een slim iemand.'Als vijftienjarige werd Wiekens persoonlijk door Nienhuis gerecruteerd voor Veendam. 'Er was interesse voor mij van FC Groningen en van Veendam. Groningen stuurde een brief, Nienhuis kwam samen met toenmalige trainer Jan Korte bij mij thuis. Die twee in je woonkamer, dat doet wat met je als vijftienjarige.'Wiekens koos daardoor voor Veendam. 'Ik heb hem daar als trainer en technisch directeur meegemaakt. Toen ik werd geselecteerd voor Oranje onder de 17 ging hij zelfs met mij en mijn ouders mee naar Zeist. Zo toonde hij betrokkenheid.'Ook toen er belangstelling voor Wiekens kwam vanuit Engeland, was Nienhuis betrokken. 'ij zei: ik heb nu een contract voor je in Engeland, dat kan je niet laten lopen. We zijn samen naar Engeland gegaan, hij deed de contractonderhandelingen. Dat deed hij goed, voor mij, maar ook voor Veendam.'Jan Korte bewandelde bij Veendam dezelfde route als Nienhuis: hij was zowel speler, trainer als directeur op de Langeleegte. 'Het was een bevlogen man. Of het nu ging om een contractspeler of een jeugdtalent, hij ging altijd overal mee naartoe.'Korte zelf belandde als speler in het ziekenhuis met een beenbreuk. 'Nienhuis was heel snel in het ziekenhuis om mij sterkte te wensen. Zo was hij.'Al waren er ook wel eens spanningen. 'Ik moest vaak verantwoording afleggen, onder meer over opstellingen. We waren het niet altijd met elkaar eens, maar dat zorgde wel voor mooie voetbaldiscussies. Ik kijk er met veel plezier op terug.'Niet alleen voor Veendam heeft Nienhuis veel betekend. Ook bij FC Groningen heeft hij veel gedaan.Hans Nijland volgde Nienhuis op als algemeen directeur van de FC. 'Hij zat bij de club in een moeilijke periode. Maar wat hij allemaal heeft gedaan, daar straalt zoveel passie en drive uit.'Zo zorgde Nienhuis ervoor dat het Oosterparkstadion een galerij kreeg. 'Dat was heel vooruitstrevend in die tijd. Hij stak zijn ziel en zaligheid erin. En dat heeft heel wat opgeleverd voor de club. Hij heeft veel voor het voetbal in Noord-Nederland betekend.'Voordat Nijland bij de FC kwam, was hij samen met een zakenpartner co-sponsor bij Veendam. 'We hadden een bedrag van 15.000 gulden erin gestoken, best veel geld voor die tijd. Dat wilden we eigen terugbrengen naar 10.000. Nienhuis kwam langs voor een gesprek en vertelde de hele middag enthousiaste verhalen. Aan het einde van de middag sponsorden we voor 20.000 gulden.''Een voetbaldier, dat slecht tegen zijn verlies kon.' Zo omschrijf Ko Boddema, administrateur bij Veendam, Nienhuis. Zo wilde Nienhuis het liefst zelf bepalen wanneer een wedstrijd door kon gaan.'Dat was nog in de tijd dat clubs zelf mochten keuren. Was de selectie slecht, maar het veld goed, dan kon hij daar echt van balen. En was de selectie in goede doen, maar de omstandigheden slecht, dan stond hij zelf met een vork in het veld te prikken om de wedstrijd door te laten gaan.'Die passie schoot soms zelfs wat door. Daardoor kon Nienhuis ook geen geheimen bewaren, herinnert Boddema zich. 'Als hij een nieuwe speler contracteerde, riep hij ons bij zich en vertelde ons het direct. Het moet wel binnen deze vier muren blijven, zei hij dan. Maar dan kwam ik 's avonds bij mijn vader en dan wist hij het ook al. Bleek dat Nienhuis het al aan iedereen langs het trainingsveld had verteld.'