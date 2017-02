Veendam haalt herinneringen op aan Nienhuis

Verschillende Veendammers komen zondagochtend even langs op de Langeleegte. Daar worden verhalen opgehaald over Henk Nienhuis.

'Mister Veendam' overleed zaterdag op 75-jarige leeftijd. Hij was al een tijdje ziek.'Nienhuis was een bekende man, hij heeft heel veel voor voetbal betekend. Hij zorgde ervoor dat er reuring was in het stadion', vertelt Johan Koops.'Het voetbal in Veendam is teloorgegaan', vindt hij. 'Er brandde nog klein kaarsje, maar met het overlijden van Nienhuis is dat vlammetje nu ook uit.''Weer een icoon van Veendam dat wegvalt', vindt Willem Borgers. Hij is ervan overtuigd dat Nienhuis Veendam op de kaart heeft gezet. 'Hij bracht hier heel wat teweeg.'Ook spelers en staf van Veendam 1894 kenden Nienhuis. 'Ik heb hem nog als leraar gehad. Dan praatten we eerst een tijd over voetbal, daarna moesten we aan het werk. Wij schrijven en hij zat dan achter in de klas met een krantje. Het was een leuke man', herinnert Harry Postma zich.'Nienhuis was een markant figuur, echt een voetbaldier. Echt heel jammer dat hij er nu niet meer is', zegt trainer Harm Brouwer.