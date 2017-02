Wietkwekerij opgerold in Tasmantoren

(Foto: Martin Nuver/112Groningen) (Foto: Martin Nuver/112Groningen)

De politie heeft zondag op de veertiende etage van de Tasmantoren in Groningen een hennepkwekerij opgerold.

Volgens één van de bewoners van de flat werd de kwekerij ontdekt doordat onderburen wateroverlast hadden. De politie heeft de planten en apparatuur in beslag genomen. Het zou gaan om ruim vijfhonderd planten.



Of er ook mensen zijn aangehouden, is niet bekend.

Door: RTV Noord Correctie melden