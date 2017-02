Seniorenpartij Delfzijl wil alsnog kunstgrasverbod voor kinderen

De Seniorenpartij in Delfzijl wil dat kinderen voorlopig niet meer op kunstgrasvelden met rubberkorrels voetballen.

Volgens de partij is het niet verantwoord kinderen op kunstgras te laten spelen, zolang het nog niet duidelijk is of dat voor hen wel veilig is.De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de veiligheid van de kunstgrasvelden op sportpark Centrum Delfzijl. Volgens de uitkomst van dat onderzoek voldoet de chemische samenstelling van de korrels aan alle veiligheidseisen en is er geen gevaar voor de gezondheid Ook volgens het RIVM en de GGD is voetballen op deze kunstgrasvelden veilig. Maar de Seniorenpartij denkt daar anders over, omdat er op landelijk en Europees niveau verder onderzoek wordt gedaan naar de gevaren van rubberkorrels.Zolang er nog geen wetenschappelijke zekerheid is, moeten kinderen volgens de eenmansfractie niet spelen op kunstgras. Fractievoorzitter Jan Ottens stelt daarom vragen hierover aan het college van B&W.