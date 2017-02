Groningen speelt in tumultueus duel gelijk tegen Sparta

(Foto: JKBeeld/Mimoun Mahi)

FC Groningen heeft zondagmiddag met 2-2 gelijkgespeeld tegen Sparta Rotterdam. De Groningers werkten in de eerste helft een 2-0 achterstand weg. De ploeg van Ernest Faber moest vanaf de 52e minuut met tien man verder na een rode kaart voor Juninho Bacuna.

Slecht begin

Groningen begon heel slecht aan het duel op het Kasteel in Rotterdam. Sparta vloog er vol in en kwam na acht minuten spelen op voorsprong door een treffer van oud-Groningen speler Paco van Moorsel. Na dik een kwartier lag de 2-0 achter doelman Padt. Larsen liet zich aftroeven door van Moorsel, Pusic hakte de bal richting doellijn en Calero gaf het laatste zetje.



Herpakken

De gasten herpakten zich en deden in de 21e minuut iets terug. Tibbling werd weggestuurd en stuitte op Kortsmit, maar de afvallende bal was voor Jenssen die tegenscoorde: 2-1. Op slag van rust kwam de FC op gelijke hoogte. Na een mooie aanval kwam de bal met een gelukje voor de voeten van Mahi die doeltreffend uithaalde.



Rode kaart

De FC begon scherp aan de tweede helft, maar een domme rode kaart voor Bacuna gooide alle plannen in de war. De jongeling kwam met twee benen vooruit veel te onbesuisd in op van Moorsel en Dijkstra en moest terecht het veld ruimen.



Hoge ballen

Vanaf dat moment leek een punt het hoogst haalbare. Invaller Alexander Sørloth raakte bij een kopduel nog behoorlijk geblesseerd. Hij hield er een hoofdwond aan over en moest tien minuten voor tijd naar de kant. Sparta bracht nog vele hoge ballen in het strafschopgebied, maar de verdediging van FC Groningen stond pal met een aantal goede reddingen van Padt.



Ranglijst

Het was al het negende gelijkspel dit seizoen voor de Groningers. FC Groningen staat op de tiende plaats in de eredivisie met 27 punten uit 23 wedstrijden.

Door: RTV Noord Correctie melden