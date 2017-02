Be Quick op eigen veld onderuit tegen Hercules

(Foto: Flickr/Frank de Kleine (Creative Commons))

Be Quick 1887 heeft zondagmiddag de thuiswedstrijd tegen USV Hercules uit Utrecht met 2-1 verloren. De Groningers moesten na twintig minuten spelen verder met tien man na een rode kaart voor Jorin Keekstra.

Trap

De middenvelder van Be Quick werd van het veld gestuurd nadat hij te laat kwam met zijn tackle in een duel met Jeffrey Vlug. De gasten werden zo in het zadel geholpen en kwamen vijf minuten voor de pauze op voorsprong door een treffer van dezelfde Vlug.



Verdubbelde marge

In de tweede helft ging Be Quick op zoek naar de gelijkmaker, maar in de 70e minuut verdubbelde Gilbrano Plet de marge. Vlak voor tijd redde Daan Driever de eer met een doelpunt uit een vrije trap. Verder kwam de ploeg van coach Mischa Visser echter niet.



Stand

Be Quick staat op de vijfde plaats in de derde divisie zondag met 38 punten uit 21 wedstrijden.

Door: RTV Noord Correctie melden