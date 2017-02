Huizinga komt in mooi rijtje te staan

Chris Huizinga gaat met een tas vol medailles van het WK Junioren terug naar huis. Op de slotdag pakte de Groningse schaatser ook nog de wereldtitel op de Mass-start.

In totaal won hij vijf keer eremetaal. Drie keer goud en twee keer zilver.



Goud en zilver

Zaterdag werd Huizinga na een uitmuntende race op de vijf kilometer wereldkampioen allround. Het leverde hem ook de afstandstitel op. Zondag kreeg hij na de ploegenachtervolging het zilver omgehangen. Daarnaast behaalde hij de tweede plaats op de 1.500 meter.



Rooskleurige toekomst

Huizinga treedt in de voetsporen van illustere namen als bijvoorbeeld Sven Kramer, Bob de Jong en Falko Zandstra. Ook zij werden wereldkampioen bij de junioren. De toekomst ziet er voor de negentienjarige schaatser ook rooskleurig uit. De commerciële ploegen staan voor hem in de rij.

