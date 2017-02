Plakoorlog in de stad uitgestorven, in Zuidhorn springlevend

De verkiezingsborden voor de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart staan weer langs de kant van de weg. Het plakken van posters is daarmee dus begonnen. Van bord naar bord, in weer en wind. Je moet er als partijlid iets voor over hebben.

Maar niet overal gaan de partijleden van bord naar bord. Zo worden de borden in Haren al sinds jaren kant en klaar verspreid. 'Ik weet niet beter dan dit', zegt Hans van den Berg, één van de plakkers namens het CDA.In een loods van de gemeente Haren liggen zestien verkiezingsborden klaar om beplakt te worden. Over elkaar heen plakken gebeurt praktisch niet. 'Het komt wel eens voor, maar het is heel beperkt.'In Zuidhorn gaan de partijleden nog wel van bord naar bord. Met een kofferbak vol poster met een levensgroot afgedrukt hoofd van CDA-voorman Sybrand van Haersma-Buma. In Zuidhorn plakken Jan Rozema en Riekus Hielema namens het CDA.Waar de plakoorlog in Haren praktisch een wapenstilstand is, daar wordt er in Zuidhorn nog volop gevochten met lijm en posters. 'Over drie weken hebben we hier een bond verkiezingsbord. Dan hangen alle posters vast en zeker over elkaar heen.'Haren voert dus nog een kleine oorlog, in Zuidhorn wordt nog op volle oorlogssterkte gevochten met posters, maar in Groningen is dat niet het geval. Sinds 2010 laat de gemeente de verkiezingsborden bedrukken.Dat betekent dat politieke partijen de campagneposter opsturen en de gemeente het laat afdrukken op een groot billboard. Volgens Jan Smit van de gemeente Groningen is het een prima methode.'Op deze manier houden we de stad schoon, er is geen plakoorlog meer en het kost ons ook niet meer geld. De borden hoeven we nu ook niet op te slaan en te onderhouden. Een bedrijf plaatst en haalt de borden.'SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk vindt de methode die zijn stadsbestuur gebruikt, maar niks. 'Campagne voeren is een politieke strijd. Posters plakken en daarmee zoveel mogelijk zichtbaar zijn is belangrijk.' Daarnaast vind Dijk de borden in de stad ook onoverzichtelijk.De Tweede Kamerverkiezingen zijn op 15 maart aanstaande. In totaal doen er 28 partijen mee aan de verkiezing.