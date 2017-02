Oost-Groninger koopcentra hopen dat provincie later dit jaar alsnog geld vrijmaakt

Ondernemersverenigingen in Veendam en Stadskanaal hopen dat de provincie Groningen alsnog met geld over de brug komt. Daarmee moeten de winkelcentra in beide plaatsen worden aangepakt. Eerder gaf de provincie aan geen geld te hebben.

Gedeputeerde Eelco Eikenaar legde vorige week dinsdag uit dat er voor het centrum in Veendam een goed plan ligt, maar er geen geld is om dat plan nu al uit te voeren.Voorzitter Eildert Kielman van Ondernemersvereniging Veendam Centrum begrijpt de gedeputeerde, maar hoopt dat Eikenaar bij de volgende ronde in oktober wel geld beschikbaar stelt voor de aanpak van het Veendammer koopcentrum.'Het begint hier tocht wel nijpend te worden', zegt hij. 'Er moet nu echt wat gebeuren, want anders denk ik dat mijn kleinkinderen niet meer naar het centum van Veendam kunnen gaan, en dat moet natuurlijk niet.'Ook voorzitter Klaas Jan Havinga van Ondernemersvereniging Centrum Stadskanaal wil dat het koopcentrum wordt aangepakt. 'Je ziet dat de leegstand groot is, de gezelligheid en de sfeer van de pleintjes moet aangepakt worden. Wanneer dat niet gebeurt, ben ik bang dat we nog verder achteruit gaan.'In Stadskanaal ligt er een plan waarbij de gemeente 4,2 miljoen euro beschikbaar wil stellen, op voorwaarde dat de provincie ook 2,7 miljoen euro bijlegt. Havinga hoopt dat de provincie dit bedrag in oktober alsnog wil uitkeren.'De leegstand is hier rond de twintig procent. Van alle koopcentra in Oost-Groningen zijn de problemen hier het meest urgent. We kunnen niet veel langer wachten.'