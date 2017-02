Provincie wil stenen maken van baggerslib

Slib uit de Eems-Dollard wordt steeds vaker hergebruikt. Het ophogen van dijken, het verbeteren van landbouwgrond en nu is er weer een nieuwe bestemming voor: er worden stenen van gemaakt.

De provincie Groningen stimuleert het idee via het project Ecologie en Economie.



Talloze ideeën

'Slib zit vol met belangrijke grondstoffen. En er zit veel slib in de Eems-Dollard. Jaren geleden dachten we: wat moeten we ermee? Maar nu zijn er talloze ideeën', vertelt gedeputeerde Nienke Homan.



Binnenmuren

Het is de bedoeling om het baggerslib uit de Eems-Dollard te mengen met verschillende materialen om er stenen van te maken. Onderzocht wordt in hoeverre het materiaal isoleert en langdurig meegaat. 'Het zal voor buitenmuren lastig zijn, maar voor binnenmuren kan slib goed gebruikt worden als isolatiemateriaal', zegt Homan.



De provincie wil het midden- en kleinbedrijf betrekken bij de ontwikkeling van de slibstenen.

